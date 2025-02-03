日本H3運載火箭發射成功＝搭載GPS功能的「準天頂衛星系統」

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日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）2日下午5點30分，從鹿兒島縣種子島宇宙中心發射搭載衛星「準天頂衛星系統6號機」的H3火箭5號。發射約30分鐘後，「準天頂衛星系統6號機」進入預定軌道，發射成功。

在發射後的記者會上，JAXA的理事長山川宏表示：「透過再成功一次，能夠進一步提高可靠性。（與4號機相比）縱使沒有太大變化，但我們繼續累積更多數據增強可靠性」。

「準天頂衛星系統」是一顆將實現日本版GPS（全球定位系統）的衛星，能夠實現到幾公分以內的精確定位。初號機於2010年投入運作，目前共有4台機組投入運作。

隨著包括智慧型手機位置資訊在內的衛星定位成為重要的社會基礎設施，政府計劃在2025年度中間實現7顆衛星系統常態化設置目標，以便將來可以提供持續定位，而無需美國GPS等衛星輔助，預計遠期計畫是發射11顆衛星。

準天頂衛星系統6號機的太陽能板展開後長約19公尺，飛機重量約1.9噸。包括下一年度的預計發射的兩機在內，總開發成本約為1000億日圓。該機將在未來兩週內到達距離地約3萬6000公里的地球靜止軌道，經過設備檢查後，大約半年後開始定位服務。



H3火箭五號發射＝2日下午、鹿兒島縣・種子島宇宙中心（JAXA提供）

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