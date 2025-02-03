川普開增關稅日本政府加開窗口因應＝經濟產業省等支援日本企業

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日本經濟產業省和日本貿易振興機構（JETRO）於2日宣布，將採取措施來保護環境，以應對美國總統川普下令對墨西哥和中國進口產品加徵25%的關稅。預計該加徵關稅將對供應鏈產生廣泛影響，特別是在墨西哥設廠的日本汽車製造商，政府將支持對日本企業的因應。

日本貿易振興機構在墨西哥、加拿大、中國和美國的辦事處都設立諮詢窗口。日本全國49個辦事處等均已設立該機構。官方也在北美和其他地區有專家為日本企業提供個別諮詢。日本政府將為在該地區貿易的企業、以及受影響的中小企業提供有計畫性的支援。

根據日本發展中經濟體研究所（IDE-JETRO）的計算，2027年度的關稅對墨西哥實際GDP的影響為3.8%，加拿大為1.2%，中國為0.3%，皆是呈現下降趨勢。汽車業受到的影響將尤其大，預計墨西哥的降幅為10.7%，加拿大的降幅為10.2%。這與美國不對任何國家提高關稅的情況、以及提高後的兩者等進行對比。

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