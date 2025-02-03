東京女子醫科大學前理事長再遭逮捕＝疑似在其他建設項目中挪用1.7 億日圓

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近來延燒的東京女子醫科大學新校舍建設違約案中，包括學校附屬醫院搬遷「東醫療中心」（現・足立醫療中心）新醫療大樓而支付約1.7億日圓的顧問費一案。警視廳搜查二課在2月3日，以背信等嫌疑，將該校前理事長岩本絹子（78歲）再次移送法辦。相關參與的調查人員已經證實該行動。

在支出的資金當中，總計約有5000萬日圓懷疑被匯回岩本個人使用，該課將對資金流向進行詳細調查。

根據相關調查人士介紹，2020年3月至2021年9月期間，嫌犯岩本多次向一名一級建築師（68歲）支付業務報酬，作為其擔任「東醫療中心」搬遷新大樓建築顧問謝禮。大學方面粗估非法遭到挪用總約1.7億日圓資金，已造成大學大量損失。

該大學是向建築師支付總計約1.84億日圓的諮詢費用，警視廳搜查二課確定其中多支付約1400多萬日圓。

根據透露，嫌犯岩本也曾以類似的方式，將新校舍建設相關支出約3700萬日圓匯給自己。該部門正在調查，認為回流到嫌犯的現金總數約為8700萬日圓。



警視廳本部＝東京都千代田區

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