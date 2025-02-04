軟銀集團將與Open AI成立合資企業＝為企業提供尖端人工智慧

Newsfrom Japan

軟銀集團（SBG）3日宣布，將與開發對話式AI（人工智慧）的美國公司「Open AI」成立合資公司。兩家公司正在合作開發和銷售針對日本大型企業的尖端人工智慧。它將作為企業的「代理人」來處理文檔創建等，期盼能提高業務效率。

同日，軟銀集團董事長兼CEO孫正義在東京發表演講，強調「日本將成為全球第一個向大企業推出尖端人工智慧的國家」。他也與Open AI執行長奧特曼（Sam Altman）進行討論。

該合資企業將由Open AI和軟銀與軟銀合資企業各佔出資額。該公司將把尖端人工智慧技術「水晶智慧（Cristal intelligence）」獨家銷售給國內企業。軟銀集團最初將在自身集團內部引入該系統，並將向Open AI支付每年30億美元（折合約4500億日圓）的使用費。

該公司將為每個客戶公司專門客製化尖端人工智慧。藉由了解每個公司的獨特數據，自動建立資料，並代表公司處理客戶查詢。學習數據之餘也不會被其他公司使用。

軟銀集團將向合資企業派遣1000人。

3日下午，孫正義與奧特曼在首相官邸與石破茂首相會面。奧特曼在會後接受採訪時強調，合資企業將「朝著將高度先進的人工智慧引入日本市場邁出第一步」。根據孫正義所介紹，石破首相向他詢問日本發展人工智慧領域的方式，並傳達他的想法。



軟銀集團董事長兼執行長孫正義（左）與Open AI執行長奧特曼握手＝3日下午、東京都千代田區



軟銀集團董事長兼執行長孫正義發表演講＝3日下午、東京都千代田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]