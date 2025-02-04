北海道東南部降雪量創紀錄＝帶廣市一夜之間降雪1公尺

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隨著日本海上低氣壓系統發展並接近北海道，3日夜間至4日早晨北海道東南部出現了破紀錄的降雪。日本氣象廳對十勝地區發出了大雪警告。帶廣市截至4日凌晨5點的6小時內降雪量達85公分，截至上午9點的12個小時內降雪量達1.2公尺。

截至上午8點的12小時內，芽室町的降雪量為1.5公尺，本別町至上午10點已升至1.4公尺。這兩項記錄都是每個地點有史以來的最高紀錄。道東高速公路和帶廣道高速公路的大部分路段關閉。JR北海道釧網線、根室線全天停運，4日出發和到達十勝帶廣機場的航班大部分都被取消。

根據該機構帶廣氣象台稱，此次大雪是由於日本海的一個低氣壓系統以及北海道以東海域的另一個低氣壓系統向北移動，導致潮濕的空氣流入十勝地區。負責人介紹說，「這一帶在冬季正常氣壓條件下，降雪量並不多，因此這次的降雪量確實創下了歷史新高」。

預計未來幾天日本將出現強勁的冬季氣壓模式，今年冬季最冷的空氣預計將流入高層大氣。北海道、東北、北陸地區預計出現大雪、暴風雪、巨浪，西日本日本海一側預計也有大雪，國土交通省等呼籲人們避免不必要的外出。

截至5日早上6點的24小時內預計降雪量如下：北陸地區100公分、岐阜縣80公分、東北地區70公分、近畿地區60公分、北海道和中國地區50公分、四國和九州北部。

截至6日早晨6點預估降雪量為東北、北陸地區為100公分，岐阜縣為70公分，北海道、近畿、中國地區為50公分，四國、九州北部地區為40公分。



北海道帶廣市街大雪紛飛＝4日上午、於該市



一名男子在大雪中鏟雪，他的車已經無法行駛＝4日上午、北海道帶廣市



北海道帶廣市降雪持續累積＝4日上午

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