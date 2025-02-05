阪神虎傳奇遊擊手吉田義男逝世＝享壽91歲、前阪神「日本一」教頭

Newsfrom Japan

過去曾以總教練帶領球隊奪得日本職棒大賽冠軍的阪神虎隊傳奇遊擊手吉田義男，於3日凌晨5點16分因腦梗塞去世，享壽91歲。吉田出生於京都市，阪神虎隊於4日宣布這項消息。

吉田1953年從立命館大學休學後，加入大阪虎（現阪神虎）。他在第一年就成長為天才遊擊手，在跑動、打球和防守等展露各項技能。吉田以出色的防守表現俘獲了球迷的心，贏得了「牛若丸」的美稱。他憑藉頑強的擊球態度、速度和嫻熟的短打技巧引領球隊。

吉田在17年的生涯賽季中，出賽了2007場，打擊率為.267，打數為1864個，兩度獲得盜壘王稱號。23號也成為阪神虎隊的退休背號。

吉田也曾三度擔任總教練，總共8年執教生涯。1985年在蘭迪·巴斯（Randy Bass）、掛布雅之、岡田彰布等強大打擊陣容支持下，阪神贏得睽違21年來的聯賽優勝。隨後阪神還在「日本一」系列賽中擊敗西武獅隊，讓阪神拿到日本職棒分成兩個聯盟以來的首度冠軍。同年，吉田獲得正力松太郎獎。作為總教練帶領球隊的生涯總戰績為484勝511負56和。

1989年吉田前往法國，努力在當地推廣棒球，並擔任該國國家隊總教練。1992年入選日本棒球名人堂。



吉田義男



阪神虎隊總教練吉田義男在擊敗西武隊奪得日本一冠軍後被高舉慶祝（中央）＝1985年11月2日、西武球場

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]