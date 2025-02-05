任天堂再次下調獲利預測＝「Switch」主機販售未達預期目標

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任天堂於4日下調了2025年3月前的財政年度綜合獲利預測報告。由於旗艦家用遊戲機「Nintendo Switch」的銷售不及預期，公司已將淨利預期下調至2700億日圓（先前為3000億日圓）。Switch全年銷售目標也下修150萬台，來到1100萬台。

銷售額則預計為1兆1900日圓（去年同期：1兆2800日圓），營業利潤預計為2800億日圓（去年同期3600億日圓）。該公司去年11月也下調銷售額和營業利潤預測。

社長古川俊太郎在網路記者會上表示：「考量到該款機種自發布以來已有8年曆史，我們認為其性能仍良好，但我們仍未達到銷售目標」。

2024年4月至12月的綜合財務結果顯示收入和利潤皆有下降。Switch銷量年減30.6%，來到954萬台，熱門遊戲軟體《薩爾達傳說：王國之淚》和電影《超級瑪利歐兄弟電影》在2023年的強勢銷售也在今年出現反彈。

任天堂計劃在今年時在發布Switch的新機種「Nintendo Switch 2」，並將於4月2日發布詳細資訊。古川社長強調：「準備滿足需求的數量最為重要」。



任天堂社長古川俊太郎出席公司財報發表會（該公司提供）

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