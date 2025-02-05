本田汽車洽談把日產汽車「子公司化」＝遭強烈反對，成功率不高

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根據4日消息獲悉，在本田與日產汽車的業務整合談判中，本田正提出收購日產股份、並將其變為子公司的計劃。外界認為，此舉是希望加強管理參與度，快速推動日產重組。然而，由於一直追求平等業務整合的日產汽車的強烈反對，該交易是否能夠實現仍不清楚。

去年12月，本田和日產汽車同意開始商談業務合併事宜。如果合併得以進行，兩家公司將共同成立控股公司。然而，本田在最終確定日產作為合併條件的重組措施時仍遇到困難。本田被認為決定透過收購子公司來控制日產，然後才進行公司重建。

日產汽車社長內田誠，在宣布開始商談業務整合事宜的記者會上強調，合併後兩家公司之間的關係將是平等的，並表示「不會存在一方高高在上或一方低下的關係」。日產汽車的一位高曾幹部，則對成為本田子公司的提議表示不滿，他表示：「除了去年12月達成的協議外，沒有其他選擇」。



本田（上圖）和日產汽車的商標

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