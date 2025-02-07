水原一平被判處4年9個月監禁＝非法轉移道奇隊大谷翔平的帳戶資金

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【美國加州聖塔安娜時事】美國加州聯邦地方法院，於6日下午（日本時間7日上午）以巨額匯款詐欺案為由，要求判處曾擔任洛杉磯道奇隊球員大谷翔平翻譯的水原一平（40歲）共4年9個月監禁。法院也要求水原向大谷翔平支付約1700萬美元（約26億日圓）賠償。棒球明星所涉及的著名事件，也來到重大轉折點。

水原將於3月24日向當局報到並入獄。由於水原沒有美國國籍，預計服刑後將被驅逐回日本。

地方法院指出，「（其罪狀）非常嚴重，損失金額高得驚人」。針對水原在信中提出的「因經濟困難染上賭博癮」，希望寬大處理請求，法院對其駁回，稱「我們考慮到他的賭癮和很快認罪的事實，但信中遺漏更重要事實」。宣判前，被告水原道歉稱：「我對大谷先生真的很抱歉」。同時，在宣判後的記者會上，檢察機關重申「大谷選手是受害者，這是被告水原單獨實施的犯罪行為」。

被告水原在擔任大谷翔平專屬翻譯期間，於2021年9月染上非法賭博。為了償還所欠債務，水原在當年11月至2024年3月期間，共計從大谷的儲蓄帳戶中未經允許轉出約1700萬美元，並因未在2022年的納稅申報單上申報非法所得的410萬美元（約6.2億日圓）而被指控銀行欺詐和提交虛假納稅申報表。

指控曝光後，道奇隊於2024年3月解雇了水原。被告與檢方達成認罪協議，請求判處4年9個月監禁，遠低於最高刑期33年。然而，被告方上個月請求只判處1年6個月的監禁，稱「水原已經被社會評價和、其職涯已經受到懲罰」。



被告水原一平（中）在審判後現身＝6日、美國加州



被告水原一平（中）在審判結束後被記者包圍＝6日、美國加州

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