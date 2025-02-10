石破稱增加美國液化天然氣進口「符合國家利益」＝防衛費開支暫不更動

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日本首相石破茂9日在NHK電視節目，強調7日日美領袖峰會中，達成增加從美國液化天然氣（LNG）進口量是有其重要意義，並表示「這絕對符合國家利益」。他指出需要實現能源來源多樣化。石破表達希望減少美國對日本貿易逆差的熱情，這也是川普總統重視的目標。

石破對此說明，川普並沒有要求增加日本的防衛開支。他說：「這將由日本決定」。

對於日本製鐵收購美國大型鋼鐵公司「美國鋼鐵公司」的計劃，石破表示：「這不單是一次收購，我們將進行投資，並讓其繼續作為一家美國公司下去」。但石破沒有透露具體細節。

川普沒有排除提高對日本關稅的可能性。首相表示，「一方剝削另一方的局面，是不能長期持續下去的。（日本和美國之間）是否真的存在要讓我們提高關稅的問題呢？」。

關於安全保障合作，兩國領袖也確認，「日美兩國對實現『自由開放的印度太平洋』承擔責任十分重要」。在對於川普是否會承認北韓為核武國家之擔憂，石破試圖緩頰並表示「要求北韓無核化一事已經在領袖峰會中得到確認，這是日美兩國的共同認識」。

談到與川普的首次會晤，首相表示：「我感覺從現在起，我們將能夠進行相當平靜和深入的對話。我認為我們會相處得愉快」。



首相石破茂＝6日、首相官邸

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