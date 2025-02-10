和歌山地方法院求處襲擊岸田前首相的木村隆二15年有期徒刑

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涉嫌在2023年4月，於和歌山市內舉行的競選造勢中，時任首相岸田文雄遭到爆炸裝置投擲事件，遭逮捕的被告木村隆二（25歲）正式被指控涉嫌謀殺未遂等罪，於2月10日在和歌山地方法院（審判長福島惠子）進行審理。檢方表示，「這是一起針對時任總理、無差別地讓大量人群捲入、令人髮指的恐怖行徑，是動搖民主基礎的罪行」，具體求處木村15年有期徒刑。辯方則再次否認有任何殺人意圖，稱這應該只是傷害罪。判決將於19日公佈。

控方在結案陳詞中表示，該爆炸物如果擊中人，可能會造成致命後果，並指出，被告明知其威力巨大，仍將其扔向他人，「是有意殺人或造成傷害」。檢方還批評主嫌的動機，稱「因為他自身的訴訟（針對選舉制度不公）沒有得到重視而想訴諸暴力，這是自私和短視的」。

辯方在結案陳詞中指出，爆炸發生時距離爆炸時間大約有一分鐘，並且有一根裝滿火藥的管子可能會向上噴發。辯方稱主嫌「不知道武器具有致命威力，以為大家能夠逃脫」，而主嫌受傷是因為「聚集了一群人後讓他被意外制服」，並認為判處三年監禁是最合適的。

在最後陳述中，被告木村直視前方，用微弱的聲音道歉說：「我給大家帶來麻煩，非常抱歉」。

結案陳詞前，被告接受訊問，此前一直否認的他，也突然改變態度承認違反公職選舉法。



和歌山地方法院＝和歌山市

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