川普稱日本製鐵不會收購美國鋼鐵公司的過半股權

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【華盛頓時事】美國總統川普於9日表示，日本製鐵將不會於正在擬訂中的美國大型鋼鐵製造商「美國鋼鐵公司」收購案中，持有過半股權。這似乎再次表明了川普不會批准其全面收購的意向。川普在移動中在空軍一號上，對記者團發表上述講話。川普預計將很快與日本製鐵高層會面。

日本製鐵目前假設美國鋼鐵公司將成為其全資子公司，以此前提下，一直在推動這些程序。如果日本製鐵成為部分投資，那就需要對提案計畫做出重大修改。

川普於7日，在日美領袖峰會後的記者會上解釋稱，日本製鐵「不是將擁有它、而是我們在重大投資上達成共識」。日本首相石破茂，於9日在日本放送協會（NHK）電視節目中表示，「畢竟它都是一家美國公司」，呈現其觀點與川普的意願一致。

相關人士透露，在本次峰會上，日方提出由日本製鐵大幅增加對美國鋼鐵公司投資的提案。

日本製鐵先前曾強調，為了轉移技術並進行大規模的資本投資，需要將該公司變成全資子公司，這樣就不必擔憂資訊外洩。副會長森高弘6日在記者會上明確表示「沒有改變方案的選擇」。

美國鋼鐵工人聯合會（USW）對該收購計劃表示反對。在去年美國總統大選的背景下，收購成為政治議題。出於安全考量，前總統拜登於上個月下令停止該收購計劃。日本製鐵和美國鋼鐵公司一齊向美國法院提起訴訟，尋求使該命令無效。

去年12月在就任總統之前，川普就曾明確表示反對該項收購，他在社交媒體上表示，「我將通過稅收優惠和關稅，來增強美國鋼鐵業的實力。我將會阻止這項收購」。



川普總統回答記者團提問＝9日、總統專機内（AFP時事）

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