市民團體投訴石丸伸二＝指控在東京都知事選舉中違反《公職選舉法》

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某市民團體於10日，向東京地方檢察廳起訴去年7月東京都知事選舉中落敗的石丸真二，稱其涉嫌違反公職選舉法，指控內容為石丸承諾向直播集會活動的一家公司支付非法報酬。

有關石丸的競選活動，《週刊文春》報導稱，在東京都知事選舉期間，石丸的競選團隊向一家直播其集會的公司支付了約97萬日圓。

石丸在6日的記者會上解釋稱，向承包商下訂單後，其競選團隊內部擔心此舉「可能違反公職選舉法」，因此支付了與訂單金額等額的取消費，且承包商的工作人員是以志願者的身份參與的，否認與此事有任何關聯。

該市民團體在訴狀中稱，支付給承包商的約97萬日圓中，包含約45萬日圓的人事費，懷疑此舉構成違反公職選舉法的賄賂行為。

《公職選舉法》禁止為競選活動支付或承諾報酬，但有一些例外，例如給予車輛中的競選工作人員支付報酬等。

針對刑事指控，石丸在其個人網站上發表評論稱，「將遵循當局的指示」。



石丸伸二出席記者會＝6日、東京都港區

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