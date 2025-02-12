日本要求美國在鋼鐵關稅上將日本免關稅＝內閣相繼表示將監測經濟影響

Newsfrom Japan

日本內閣官房長官林芳正，12日在記者會上證實，在美國總統川普簽署對進口鋼鐵和鋁徵收25%關稅的文件後，「我們已請求美國政府，將我國排除在這些措施之外」。根據林芳正談話，這項請求是12日（美國時間11日）透過日本駐美國大使館所提出的。林芳正強調，「我們打算徹底研究（美國）舉措的內容、及其對我國的影響，並採取必要措施」。

日本經濟產業大臣武藤容治，12日在內閣會議後的記者會上指出，「美國政府採取的大範圍貿易限制措施，可能對以世界貿易組織（WTO）規則為基礎的整個多邊貿易體制、以及全球經濟造成重大影響」。武藤表示將密切關注此舉措對日本企業的影響。武藤並拒絕對川普提出的對汽車、半導體和藥品徵收關稅的談話發表評論。

對於川普所謂的「對等關稅」，即對貿易夥伴國徵收同等水準的關稅，農林水產大臣江藤拓指出，「絕對不認為不會有任何影響」。江藤說，日本對農產品徵收的關稅高於美國，並且「正在密切關注美國如何回應」。財政大臣加藤勝信表示，「我們將徹底研究這些措施的具體內容、及其對日本經濟的影響，並與所有相關方合作採取適當應對措施」。



首相石破茂（中）出席內閣會議＝12日上午、首相官邸

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]