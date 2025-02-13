台灣鴻海董事長否認日產收購計劃＝稱接觸「合作」

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【台北時事】台灣大型電子製造商鴻海精密工業股份有限公司董事長劉揚偉於12日表示，針對與本田合併談判可能終止的日產汽車公司，鴻海公司現在的目標是「合作，而不是收購」，並否認通過收購日產股票來進行企業收購。當地TVBS電視台已對此報導。

劉揚偉在位於新北市的公司總部回答記者的提問時表示，「我們正與多家公司進行接觸，其中包括日產和本田」，商討如何與日本汽車製造商進行合作。劉揚偉解釋，該公司不會生產富士康品牌的汽車，但將提供設計和製造合約服務。

劉揚偉承認，先前一直在就收購法國汽車製造商雷諾所持有的日產股份進行談判。不過他強調，與雷諾談判收購股份一事「並不是的主要目的」。他聲稱此舉的目的是建立合作關係。

根據台灣中央社報導稱，負責富士康電動車業務的前日產高層，曾與日產和雷諾有接觸。這是自鴻海有意收購日產股份的傳聞傳出以來，劉揚偉首次公開就此事發表評論。



鴻海精密董事長劉揚偉（EPA時事）

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