台灣台中新光三越百貨爆炸＝4人不幸死亡，26人受傷

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【台中時事】根據台灣消防署消息稱，13日早上，位於台灣中部台中市的新光三越百貨12樓餐飲區發生爆炸。已造成4人死亡，26人受傷，其中一些傷勢嚴重，目前被認為是一起瓦斯爆炸事件。

日本內閣副官房長官青木一彥，13日在記者會上表示，「截至目前，我們尚未收到任何消息稱日本國民的生命或身體受到傷害」。

台中市消防局於上午11點30分左右（日本時間中午12點30分）接獲報案。百貨大樓高14層，爆炸發生時12層的餐廳區已關閉，正在進行裝修。台灣的電視台播放大樓高層爆炸的瞬間，碎片散落在下面的街道上。

事件發生在台中市中心，市政府附近。根據台灣中央社報導，爆炸發生時正在上班的市長盧秀燕告訴記者稱「我清楚感覺到震動」。

其中兩名死者是來自澳門的遊客。當時他們正與家人在百貨公司前散步，突然被從上空掉下來的碎片擊中。

新光三越是由台灣新光集團與三越伊勢丹集團（HD）合資經營。



13日，台灣中部台中市發生爆炸的百貨商場內部＝消防當局攝影（中央通信社提供）（AFP時事）



13日，台灣中部台中市的百貨公司發生爆炸（中央通信社提供）（AFP時事）



爆炸產生的碎片散落在新光三越百貨入口處＝13日，台灣中部・台中市

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