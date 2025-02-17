川普政府首次舉辦外長會晤＝確認日美、美韓同盟都將強化

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【慕尼黑時事】為出席慕尼黑安全會議而訪問德國的日本外務大臣岩屋毅，15日下午（日本時間當天傍晚）與美國國務卿盧比奧和韓國外長趙兌烈舉行會談。這是川普政府上台後日美韓三國外長首次會晤。三國同意加強團結、提升威懾和應對能力，並發表聯合聲明強調「需要加強日美同盟和美韓同盟的力量」。

岩屋毅在會談後對記者表示，「我們確認，包括應對北韓問題在內，三國將推動具體合作，引領區域和平與繁榮的努力」。

針對中國在東海和南海不斷強化的霸權行為，聯合聲明明確指出「堅決反對任何單方面以武力或脅迫手段改變現狀的企圖」。聲明也談到中國在台灣海峽的活動日益活躍的問題，強調「維持和平與穩定的重要性」。

聲明重申三國爭取北韓徹底無核化的立場。三國對北韓的核武和飛彈開發、加密貨幣竊盜等網路活動、以及與俄羅斯的軍事合作表示嚴重關切，並確認將共同解決這些問題。聲明還呼籲立即解決日本人遭綁架的「拉致」等問題。



日美韓外長在慕尼黑安全會議期間舉行會晤＝15日、德國南部慕尼黑（外務省提供）



日美韓外長在慕尼黑安全會議期間舉行會晤＝15日、德國南部慕尼黑（外務省提供）

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