北韓綁架受害者有本惠子的父親有本明弘去世＝享壽96歲

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根據17日消息獲悉，1983年在歐洲失蹤，後來遭認定被北韓綁架、時年23歲的有本惠子的父親有本明弘，因年老於本月去世，享壽96歲。葬禮已經正式舉行。

外界最後一次知道惠子的消息，是1983年她在倫敦學習期間從哥本哈根寫給她家人的一封信，隨後她就在歐洲失蹤。1988年，日本收到了石岡亨（22歲）的一封信，信中透露了惠子在北韓的情況，才證實遭到綁架。明弘與妻子嘉代子（2020年2月去世，享壽94歲）過去持續拜訪國會議員、外交部和警察單位，要求調查女兒的下落。

日本政府根據劫持日航「Yodo號」班機組織成員前妻的證詞，認定該組織參與將惠子從歐洲綁架至北韓的行動。2002年，惠子正式被認定為綁架受害者。

有本明弘在經營鋼鐵廠期間，時時呼籲儘早營救和釋放所有被綁架的受害者。他也擔任北韓綁架受害者家屬聯絡會（家屬會）副代表，主張對北韓施加更大壓力。他曾說「很顯然，惠子還活著。我希望在我還活著的時候，能解決綁架問題​​」。

綁架受害者父母一代中，唯一倖存的成員是是橫田惠的母親橫田早紀江（89歲），橫田惠當年被綁架時年僅13歲。



有本明弘先生



北韓綁架受害者有本惠子的父親有本明弘（左）和母親嘉代子舉行記者會＝2002年3月、東京都千代田區

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