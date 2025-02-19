日本政府三度不參加禁核會議＝重視美國的核威懾方針

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日本政府於18日，決定延後以觀察員身分參加3月在紐約舉行的《禁止核武條約》第三次締約國會議。這將是日本連續第三次沒有參加。這項決定是基於日本當前的安全保障環境的日益嚴峻，不得不依賴美國「核子保護傘」等延伸威懾的現狀而做出的。外務大臣岩屋毅在記者會上宣布這項消息。

去年12月榮獲諾貝爾和平獎的日本原子彈及氫彈受害者團體聯合會（日本被團協），和公明黨強烈要求石破茂首相以觀察員身分出席3月3日至7日舉行的會議。不參與的決定可能會引起廢除核武的輿論、和公明黨的強烈反對，並可能影響首相未來的施政。

對於不參加的理由，岩屋指出：「事實上，我國週邊的核武品質和數量擴張正在推進」。他表示，核威懾對於保護日本的獨立與和平是必要的，但他同時強調：「以觀察員身分參與，會向外界傳遞有關我國核威懾政策的錯誤訊息，並可能妨礙我們自身的和平與安全」。

岩屋毅表示，由於美國等核武國家並非《禁止核武條約》成員國，因此無法實現有效的核裁軍，並表示將繼續在《不擴散核武條約》（NPT）框架下，為實現核裁軍而努力。



外務大臣岩屋毅舉行記者會＝18日下午、外務省

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