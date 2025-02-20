1月赴日遊客達378萬人次＝創下單月新高、中國遊客農曆新年大幅增加

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日本國家旅遊局於19日宣布，1月訪日的外國遊客人數（推算數值）為378萬1200人，較去年同期增加40.6%，創下單月最高紀錄。今年一月迎來中國農曆新年，帶動亞洲、尤其是中國的旅遊需求增加，來自澳洲和美國的滑雪等冬季運動遊客數量也有所增加。

這已是連續4個月單月遊客人數突破300萬人次。這遠遠超過了去年12月創下的單月最高紀錄（348萬9800人）。

從國家及地區來看，中國是入境旅客數量最多的國家，達98萬300人次，約為去年同期的2.4倍。儘管日本從新冠肺炎疫情中恢復的速度比其他國家和地區慢，但這卻是有記錄以來第三高水準，僅次於2019年7月份的105萬4200例和8月份的100萬6390例。

日本觀光廳長秡川直也在記者會上表示，對中國訪日遊客數量感到滿意，「(赴日旅遊需求)勢頭強勁」。包括飛往地區目的地在內的航線數量的增加、也推動中國乘客數量的增加。

排在第二位的是韓國（成長12.8%，達96萬7100人），之後是台灣（成長20.5%，達59萬3400人）和澳洲（成長35.3%，達14萬200人），都創下了月度入境人數的歷史新高。美國增加了38.4%，達到18萬2500人。



參觀東京淺草寺的外國遊客＝1月14日、東京都台東區（AFP時事）

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