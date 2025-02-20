前硫磺島居民呼籲「逐步返回該島」＝二戰期間被迫撤離，將向政府請願

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由曾是太平洋戰爭激戰地的小笠原群島硫磺島原居民，所組成的「硫磺島歸還促進協議會」，於19日向日本國土交通省提交申請，呼籲逐步回歸該島生活。提交請願書後，協議會召開記者會表示，「80多年來人們無法返回故鄉，這是不正常的」。

1945年，太平洋戰爭即將結束之際，日美在硫磺島爆發了激烈戰鬥，前一年，包括北硫磺島居民在內的約1200名島民、被強制疏散至本土。該島被美軍佔領後，於1968年歸還日本，但1984年政府宣布因火山活躍等原因稱「普通居民難以在該島定居」。目前，這裡是自衛隊基地所在地。

請求書中指出，「強制撤離措施已持續80多年未解除」。書中指出，該島是自衛隊成員和從事基地維護工作的平民的家園，呼籲採取措施，例如為前島民建造住宿設施等「從可能的地方開始，慢慢允許前島民返回並恢復居住」。

曾是島民的該協議會理事土屋時子（82歲）呼籲稱，「哪怕只有五戶人家或十戶人家，都希望政府能踏出第一步，允許島民回歸居住」。



硫磺島歸還促進協議會理事土屋時子女士（中）等召開記者會＝19日下午、東京都千代田區

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