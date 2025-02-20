鈴木汽車發表新中期計畫＝2030年度營業利潤預估8000億日圓、強化電動車

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鈴木汽車於20日，公佈2025-2030財年新中期經營計畫。該公司的目標是，將在2030財政年度銷售收入增加至8兆日圓（2023年度為5兆3742億日圓），營業利潤增加至8000億日圓（2023年度為4655億日圓）。未來六年內將共投入4兆日圓，用於研發及資本投資。透過擴大日本市場的電動車陣容、並加強其在印度的生產系統，該公司希望將其四輪汽車的全球銷量提高到420萬輛（去年為的316萬輛）。

2030年度營業利益率目標為10.0%（同期為：8.7%）。印度目前是該公司最重要的市場，該公司的目標，是將其在國內四輪車銷售中的份額提升至50%，並成為該國電動車產銷和出口量第一的市場。該公司將強化作為全球市場出口基地的角色，並建立年產400萬台的生產體系。該公司車輛全球銷售目標為254萬輛（去年為191萬輛），並將加強在北美和歐洲的銷售。



鈴木汽車的商標

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