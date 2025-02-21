日本將收緊大學設立審批流程＝少子化下支援大學退場

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日本中央教育審議會（文部科學大臣的諮詢機構）於21日向文部科學大臣阿部俊子提交有關在少子化背景下大學未來存續的報告。報告中預計，2040年進入大學的學生人數，將比現在減少約27%，並建議對大學的設立採取更嚴格的審批流程，並對大學退場提供支援。

日本文部科學省將在夏季前制定一連串政策，概述未來10年將採取的制度改革、以及財政支持措施，並將逐一實施。阿部俊子在收到報告後也表示「將竭盡全力推動相關政策」。

報告中稱，18歲人口自1966年達到頂峰以來，一直在下降中。升入大學的學生人數，預計將從2024年的63萬人左右下降到2040年的46萬人左右。阿部指出，少子化速度正在以每年約90所中型大學的數量減少的規模下不斷推進，並強調「高等教育機關重組、合併、縮小規模、撤銷的討論都是不可避免的，需要重新審視整體規模」。



文部科學大臣阿部俊子（右）接受中央教育審議會議長荒瀨克己（中）的報告＝21日上午、東京都千代田區

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