天皇陛下65歲生日＝稱「祈求今年春天平安穩定」

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皇居於23日舉辦一般參加賀活動，慶祝天皇陛下滿65歲生日。天皇陛下在致詞中稱，「祝福全國人民，每人都能度過一個和平穩定的春天」。

陛下也提到大雪對各地的拆害，並稱「我能想像大家處境有多麼艱難。謹向那些因雪災等事件受到影響的人們，表示衷心的慰問」。

天皇陛下在皇后陛下、及其長女愛子內親王、秋篠宮夫婦、及其次女佳子內親王的陪同下，於上午三度出現在皇宮長和殿陽台上，並以微笑和揮手回應祝賀。如同去年一樣，想要參加的人都可以前來觀看。根據宮內廳統計，包括下午記帳的民眾在內，參觀皇居的人數為2萬3019人。

下午，皇居睽違五年舉行過去因新冠肺炎疫情而取消的天皇「宴會之儀」，包括三權之長約一百人左右出席。當活動開始時，天皇陛下表示「敬祝人民幸福、國家繁榮，也祝福各位身體健康」，隨後與出席者們共進午餐。

接下來，在接受各國大使的賀電後，天皇陛下前往位於赤坂御用地（東京都港區）內的仙洞御所拜會上皇和上皇后。為了防止感染，天皇今年與大使們舉行的茶會仍是取消。



天皇及皇后陛下、長女愛子內親王、秋篠宮親王和紀子妃以及次女佳子內親王在慶祝天皇陛下65歲生日的一般參賀中揮手致意＝23日上午、皇居



天皇及皇后陛下和長女愛子內親王向慶祝天皇陛下65歲生日上向公眾揮手致意＝23日上午、皇居



天皇和皇室成員在慶祝天皇生日的「宴會之儀」上舉杯慶祝＝23日下午、皇居・宮殿「豐明殿」（代表攝影）

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