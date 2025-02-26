日本製鐵社長稱「全面收購」才是美國鋼鐵問題談判的起點

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日本製鐵公司社長今井正，25日就與美國政府就「美國製鐵公司」進行談判磋商時表示，「我認為基本的起點，將是當前的合併協議（全面收購）」，表明以按計劃進行收購為目標的意圖。有關與美國總統川普會談的日期，今井表示：「目前還沒有任何決定」。今井是在東京都內回答記者團的提問時作出回應。

有關日本製鐵收購美國鋼鐵公司的計劃，川普總統先前於7日在日美領袖峰會後的記者會上表示，「我們一致同意，（日本製鐵）將進行大筆投資，而不是擁有它」。之後川普隨後表示，「他們不會投入超過一半的資金」，表明川普不會反對少額投資。

不過對於上述言論，今井則指出，「只有通過投資，才能做出重大的投資決策。從這個意義上來說，日本製鐵和美國鋼鐵公司已經達成合併協議」。今井隨後強調，「我們現在正處於與美國政府討論如何讓川普總統批准（目前的收購計劃）的階段」。他並稱「我認為負責談判的人，將會是商務部長魯特尼克」。他並進一步解釋稱「我們即將進入談判階段」。



日本製鐵社長今井正回答記者提問＝25日下午、東京都中央區鐵鋼會館

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