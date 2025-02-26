理想的上司，內村光良和水卜麻美9連霸＝安田明治生命調查

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明治安田生命保險公司，於26日公佈以今年春季計劃就職的應屆畢業生為對象所進行的「理想上司」調查結果。最佳男性是才華洋溢的內村光良，最佳女性是播音員水卜麻美。兩者都以「友好」和「善良」的形象為支撐，連續第9年成為第一首選。

2024賽季取得輝煌成績，成為歷史上第一位在單季中敲出50個全壘打和跑出盜壘50次的球員的洛杉磯道奇隊大谷翔平，連續第二年位居男子排名第二位。資深藝人明石家秋刀魚則是以不僅「有趣」而且「可靠」的印象，在男性中排名第四位，睽違6年來首次進入前十名。女子組排名第二的是才華洋溢的藝人伊藤麻子，她的排名比去年（第三名）略為上升。

當30至50歲之間的在職社會人士，被問及誰是他們理想的新員工時，許多選擇將棋選手藤井聰太作為最佳男性，而最佳女性則是女演員蘆田愛菜。

當被問及工作以外是否要與上司保持溝通的必要性時，51.5%的新進員工回答「沒有必要」。而20歲至50歲年齡層的在職社會人士，幾乎所有年齡層的70%以上超過新入職員工，認為其沒有必要。

該調查是透過1月10日至20日於網路線上進行，並針對全國1100名學生和880名在職社會人士調查。

◇理想上司排名

【男性】 【女性】

１（１）内村光良 １（１）水卜麻美

２（２）大谷翔平 ２（３）伊藤麻子

３（４）安住紳一郎 ３（２）天海祐希

４（―）明石家秋刀魚 ４（４）新垣結衣

５（９）伊達幹生 （初）有村架純

（５）安美佳

（―）吉田沙保里

（注）括胡内是前一年排名、―則是11名以後。



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