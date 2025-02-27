新建案公寓平均6082萬日圓＝全國平均水準，連八年創最高價格

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日本不動產經濟研究所26日發表，2024年全國新建公寓平均推出價格為每棟6082萬日圓。比上年增長了2.9％，創下連續八年的最高水準。由於建築材料和勞動成本上升，導致價格也隨之上漲。

在首都圈（東京和神奈川縣、埼玉縣和千葉縣），公寓價格下跌3.5%至7820萬日圓，這是對去年連續高價房產的反彈。近畿地區成長14.8%，達5357萬日圓。主要地方城市中，福岡縣增加40.1%達5598萬日圓，廣島縣增加31.8%達5372萬日圓，仙台縣增加27.2%達5890萬日圓，名古屋增加8.3%達4448萬日圓，札幌市增加3.3%達5145萬日圓。

全國新房開賣數量，較去年同期下降8.6%至59467戶，四年來首次跌破6萬戶。該研究所的一位代表指出，考慮到去年4月建築工地對加班規定的收緊下，「地方城市的建築勞動力短缺問題尤其嚴重」。



JR川口站週邊高層公寓＝2024年2月、埼玉縣川口市

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