瑞穗銀行證實前員工從保險箱竊取6600萬日圓＝先前已因其他竊盜案被捕

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瑞穗銀行於27日證實，過去一名銀行前職員從保險箱竊取客戶現金，且被盜金額總計達6600萬日圓。這名女性銀行職員當時30多歲，在東京廣尾分行的涉外課工作。2021年，該女因以貸款為幌子、從該分行盜竊約5200萬日圓而被捕。27日這天，行長加藤勝彥回答記者提問時表示鄭重道歉，「帶給顧客焦慮，我們深感抱歉」。這是行長等高階主管首次就該問題向媒體做出解釋並道歉。

瑞穗銀行稱，2016年1月至2019年6月期間，這名前員工使用存放在分行的備用鑰匙打開保險箱，非法取得兩名客戶存入的現金。該女將這筆錢用來買衣服和旅行。這起以貸款為幌子實施竊盜的嫌疑於2019年6月曝光，此事則是在調查過程中發現的。銀行已經賠償全部損失。該名前員工於同年10月被解僱。

瑞穗銀行本月18日公佈保險箱被竊的情況。至於當時沒有公佈的原因，銀行解釋稱，是因為有客戶不希望公開。兩起竊案發生後，公司對當時負責的高階主管採取了紀律處分。

為了防止此類事件再次發生，該銀行已加強管理，限制處理備用鑰匙的銀行職員人數，並在使用備用鑰匙時需要安排高階主管在場。目前尚未報告有出現其他損失。



瑞穗銀行招牌（AFP時事）

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