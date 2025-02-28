岩手縣大船渡市森林火災＝發現1具遺體、延燒84棟建築物，滅火持續進行

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岩手縣大船渡市森林火災27日持續延燒，根據該縣警方稱，在大船渡市三陸町綾里發現一具男性燒焦的遺體。根據該縣等消息來源稱，延燒面積超過600公頃，火勢蔓延至至少84棟建築物。由於損失有可能蔓延，因此滅火行動仍在繼續。

根據該縣災難應對總部稱，發現遺體的男子的年齡等其他細節尚不清楚。宮城縣、山形縣、青森縣等地也派出了緊急消防支援隊，地方政府和自衛隊共計出10架直升機參與滅火和空中偵察。

火災發生於26日下午1點左右。該市的赤崎町和三陸町的綾里確認發生火災，市政府向873戶、2114人發布避難指示。隨著火勢持續蔓延，27日下午，赤崎町多處地區向467戶共1192人發出了追加疏散命令。

根據該市介紹，截至當天晚間10點，已有877人疏散至鄰近小學、社區中心等，靠近現場的兩所小學和中學也於當天暫時關閉。

當地生活供需也受到影響，約500戶家庭斷電，約40戶家庭斷水。三陸鐵路谷灣線的部分路段也暫停服務，改用巴士作為替代交通方式。

都道府縣災害對策本部決定適用災害救助法。日本政府已請求日本陸上自衛隊派遣部隊前往災區，並開始安排提供臨時住房。也正在建立將災民安置在縣營住房的製度。



岩手縣大船渡市的森林大火冒出濃煙＝27日下午

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