日本宮內廳稱悠仁親王將於9月6日舉辦成年禮＝適逢19歲生日

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日本宮內廳27日表示，秋篠宮親王長子、筑波大學附屬高中三年級學生悠仁親王（18歲）將於9月6日舉行成年式。這天也是他的19歲生日。這將是秋篠宮親王之後，40年來皇室男性成員首次舉行成年式。

宮內廳長官西村泰彥在例行記者會上對此證實。由於民法修改後成年年齡調低，悠仁親王去年9月年滿18歲，但由於他即將進入大學，出於兼顧學業的考慮，沒有舉行成年式。

悠仁親王將於4月入讀筑波大學。對於日程安排，西村長官解釋道：「我們考慮到皇室的活動日程，以及進入大學後的生活」。據了解那天應為暑假。

據該廳介紹，本次儀式由秋篠宮親王夫妻主持。悠仁親王將追隨天皇和秋篠宮親王的腳步，出席接受成年冠冕的「賜冠之儀」、被授予冠冕的「加冠之儀」，及向天皇和皇后致意的「朝見之儀」儀式。

按照慣例，成年儀式當天會被授予「大勲位菊花大綬章」，典禮結束後，悠仁親王將作為皇室的成年成員出席宮廷活動。他也將於3月3日舉行首次記者會。



秋篠宮親王長子悠仁親王（宮内廳提供）

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