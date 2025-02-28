日本審議人工智慧法案＝政府將有權調查並公布惡質企業

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日本政府於28日在內閣會議上決定通過新法案，希望在平衡應對人工智慧（AI）相關風險上持續促進其發展。倘若未來發生侵犯人權的行為，政府將有權進行調查，並對企業經營者提供指導，必要時也將公開企業的名稱。政府目標是在本屆國會期間通過該法案。

新法案名為《促進人工智慧相關技術研究、開發與利用的法案》。科學技術政策擔當大臣城內實在記者會上解釋稱：「我們會避免阻礙創新的過度管制。也會通過調查侵犯國民權益的案件、進而提高風險應對的有效性」。

法案還指出，如果將人工智慧用於欺詐目的、或以不正當方式使用，「可能導致犯罪使用、個人資訊外洩和侵犯版權等」。該法中規定，若國民的權益受到侵犯，政府將有權進行調查，並採取對企業進行指導和建議、公佈惡質企業名稱等措施。

法中也明確指出，「配合政府政策」是企業的責任。但為了不阻礙技術創新，目前並未施加任何懲罰。



首相石破茂（中）等人出席內閣會議＝28日上午、首相官邸

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