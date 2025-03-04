悠仁親王首次記者會＝稱會「盡皇室成員職責」、對森林火災表示哀悼

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2024年9月滿18歲的秋篠宮長子悠仁親王，3月3日在赤坂御用地（東京都港區）赤坂東邸舉行了首次記者會。悠仁親王說：「我希望認識到自己作為皇室成年成員的責任，並履行作為皇室成員的職責」。

悠仁親王在記者會一開始，就提到了岩手縣大船渡市等地區發生的森林火災，並表示「向受災的人們表示沉痛的慰問」。當被問及象徵天皇的存在及皇室的本質時，悠仁親王表示，與上皇和天皇陛下一樣，「是時刻想著國民、與國民親近的人」，並補充道，「繼續關注國民的生活、及社會狀況非常重要」。

今年適逢二戰結束80年，悠仁親王回憶起先前造訪廣島、長崎和沖繩時，曾聆聽過戰爭親歷者的講述，他用「難以言喻的痛苦」來形容那場戰爭。悠仁親王說：「我希望透過閱讀和參觀、來繼續思考和平意義」。

悠仁親王分析說，自己的優點是「能夠徹底追求自己感興趣的事」。他分享了一段經歷稱，在一個暑假，他從傍晚開始觀察樹林和池塘周圍的蜻蜓，突然意識到天已經黑了。悠仁親王說他從小就對昆蟲感興趣，但最近也對植物產生了興趣。

當被問及為何要報考今年春季入學的筑波大學生命環境科學學院生物學系時，悠仁親王回答說：「該科的魅力是在於可以通過直接接觸來了解生物」。他並補充說，「我希望掌握學術知識，同時能夠參加課外活動。」

對於自己的家庭，悠仁親王說「每個成員都很重要」，並分享了包括秋篠宮親王做飯在內的自己家裡的趣事。當被問及婚姻問題時，悠仁親王表示：「還沒有深入考慮。」

記者會持續了約30分鐘。按照慣例，皇室成員成年時都會舉行記者會，但由於悠仁親王要替進入大學做準備，所以記者會被延後，是在悠仁親王確定去向、沒有高中課程的時候舉行。成年禮將於9月6日，也就是悠仁親王的19歲生日那天舉行。



召開記者會報告成年的秋篠宮家族長子悠仁親王＝3日下午、東京・赤坂御用地内赤坂東邸

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