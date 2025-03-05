經濟產業大臣武藤容治將訪美＝關稅爭端恐「影響擴大」

Newsfrom Japan

美國總統川普對墨西哥和加拿大徵收關稅，引發日本企業界的擔憂。由於現有的供應鏈遭受廣泛破壞，一間大型汽車製造商的高層私下表示擔心稱「如果（加拿大等國家）徵收報復性關稅，影響將更加廣泛」。川普也暗示將對汽車、鋼鐵和鋁徵收關稅，經濟產業大臣武藤容治計劃於下週訪問美國，直接遊說美國商務部長魯特尼克、和美國貿易代表署代表格里爾希望給予豁免。

對於向墨西哥和加拿大徵收關稅，日產汽車公司4日發表評論稱，「如此規模的關稅政策將對汽車製造商的業務產生負面影響，因此正在考慮未來的應對措施」。此外，許多公司都在加緊審視其生產系統，本田執行副總裁青山真二表示，「從中期來看，正準備轉換車型的生產地區」，旭化成則表示，「本公司也在考慮改變供應鏈，以減輕關稅的影響」。

日本經濟同友會幹事新浪剛史則在記者會上表示擔心稱「影響力將非常大」。預計此舉將導致日本國內生產毛額（GDP）下降約0.5%，並表示擔心對墨西哥徵收關稅，將產生特別大的影響。



經濟產業大臣武藤容治

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]