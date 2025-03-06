日本記者殊榮波恩上田獎公布＝時事通信出井亮太與讀賣新聞倉茂由美子

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2024年度波恩上田紀念國際記者獎的獲獎者，5日正式公佈。時事通信外信部編輯委員出井亮太（47歲）和讀賣新聞駐羅馬記者倉茂由美子（42歲）獲獎。頒獎典禮將於21日在東京內幸町日本記者俱樂部舉行。

出井亮太魚2024年5月至6月，前往挪威斯瓦爾巴群島等地，採訪當地的高級官員和居民，詳細報導俄羅斯入侵烏克蘭而造成北極地區「分裂」的現狀。同年8月至9月，隨日本海洋技術振興機構（JAMSTEC）搭乘海洋地球科考船「未來號」進行北極航行。獲獎理由是該書「詳細描述了激烈的霸權鬥爭、資源爭奪以及全球暖化問題」。

記者倉茂長期在當地報導烏克蘭遭到入侵事件。報導揭露被平民屠殺、子女被綁架等戰爭受害者的經歷，從平民的視角傳達戰爭的現實，因「對讀者俱有強大的號召力」而受到稱讚。

編輯委員出井亮太於2006年加入時事通信。在擔任新德里和華盛頓特派記者後，他自2022年起擔任外信部編輯委員。倉茂記者於2008年進入讀賣新聞。在社會部跑線並擔任開羅特派員後，自2023年起擔任駐羅馬特派員。



時事通信外信部編輯委員出井亮太



讀賣新聞駐羅馬記者倉茂由美子（新聞通信調查會提供）

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