愛知縣豐田汽車彈簧工廠爆炸＝1 名員工死亡、1 人輕傷

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6日上午8點左右，位於愛知縣豐田市深見町的豐田汽車公司旗下彈簧零件製造商「中央發條」藤岡工廠一棟建築物內的集塵器發生爆炸。根據當地消防部門和其他消息來源表示，一名男性員工（40歲）被捲入爆炸並被確認當場死亡。另一名男性員工（44歲）受到輕傷，包括右耳燒傷等。當地縣警局正在調查事故詳細情況。

中央發條的主要股東是豐田汽車，主要生產汽車彈簧。根據中央發條公司指出，爆炸發生在第三工廠，該工廠主要生產懸吊使用的螺旋彈簧。藤岡工廠共有7條生產線生產螺旋彈簧，但事故發生後，第三廠的兩條生產線已經被關閉。恢復營運的日期則尚未決定。

2023年10月，藤岡工廠也發生爆炸和火災，造成兩名員工受傷。當時事件影響豐田的零件採購，8家工廠多達13條生產線一度暫停營運，直到花了10天才解決。

中央發條公司已向受害者家屬及商業夥伴致歉，並表示「在安全檢查和調查徹底完成後才會恢復營運」。



愛知縣警本部＝名古屋市中區

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