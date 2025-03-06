東北新幹線列車再度發生行駛中脫鉤＝去年9月也曾發生

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6日上午11點30分左右，東北新幹線上野至大宮區間的隼號・小町號21號班次列車的車廂間發生車鉤脫落，導致列車緊急停車。經過約3小時後，分離的車廂恢復駛往大宮站的路線。受到此影響，東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線全部雙向暫停運營，直到下午2點30分左右才恢復運營。

根據JR東日本表示，從東京開往新青森的隼21號列車（10節車廂）上載有441人，從東京開往秋田的小町21號列車（7節車廂）上載有201人，事發後無人受傷。列車在東京荒川區的JR西日暮里站附近緊急停車，但未脫軌。同日，日本交通安全委員會決定派遣3名鐵路事故調查人員。

去年9月，東北新幹線隼號・小町號列車在途經宮城縣大崎市時曾發生脫鉤問題。JR東日本當時宣布，當中一塊金屬導致列車重新聯結時的操作開關發生故障，根據了解這塊金屬是在製造小町號列車時所切割下來的金屬廢料。



東北新幹線列車因聯軸器脫鉤而停駛＝6日、東京都荒川區（取自X畫面）

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