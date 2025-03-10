石破茂首相呼籲參議院選舉前「團結」＝11月公布新國家願景

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自民黨9日在東京一間飯店舉行第92次定期黨代表大會。日本首相石破茂（黨總裁）發表演說表示，將「竭盡全力，確保贏得」今年夏季的參議院選舉和東京都議會選舉，這將決定該黨能否繼續執政。石破呼籲黨內「團結」。自民黨幹事長森山裕宣布，該黨將在今年11月建黨70週年前制定「新國家願景」。

首相強調，「我希望成為一個敢於講真話、謙遜施政、公正管理國會的政黨」。針對派系秘密資金醜聞，石破表示「我強烈感覺到民眾對政治缺乏信心」，並補充稱「我們要恢復在野時期的精神」。

對於延後提高「高額診療費用制度」下患者收費上限的決定，石破指出，「傾聽弱者和受苦者的聲音，才是恢復信任的唯一途徑」。石破概述其意圖，即以高於通貨膨脹的幅度提高工資、轉向創造高附加價值的經濟、強化日美同盟以及振興地區。

石破並未透露希望在參議院選舉中爭取的議席數量。

公明黨黨魁齊藤鐵夫、經團聯會長十倉雅和、工會中央組織聯合會長芳野友子等也出席了會議。齋藤表示，「參議院選舉實質上是選舉政府的選舉，只有自民黨和公明黨政府​​才能引領日本和世界」，並呼籲執政黨團結一致。



公明黨黨魁齋藤鐵夫在自民黨大會發表致詞＝9日上午、東京都港區



石破茂（自民黨總裁）在黨代會上發表致詞＝9日、東京都港區



自民黨幹事長森山裕回答記者提問＝9日下午、東京都港區

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