岩手縣大船渡市森林火災已控制＝發生12天致210棟建築物受損

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岩手縣大船渡市於9日宣布，從上月26日發生的森林火災已受到控制，不再有蔓延的危險。該市於9日解除了對市內赤崎町4個區、361戶882人的疏散命令。剩餘979戶2424人的疏散命令預計10日中午前解除。

根據市政府稱，火災造成210棟建築物受損。根據報導，有102棟房屋受損，其中76棟完全被摧毀。截至目前，受損建築物數量估計為78棟，但隨著現場調查的進展，受損建築物數量預計大幅增加。

火災於2月26日下午1點左右發生在該市赤崎町。延燒面積擴大至約2900公頃，約佔該市總面積的9％。同市三陸町綾里的柴田吉郎（90歲）則在火災中喪生。

市長淵上清在9日的記者會上，解釋了決定火勢鎮住的原因，稱「判斷已沒有火災蔓延的危險」。消防員將繼續進行收尾滅火活動，並在該區域持續巡邏，以確定火勢是否已被撲滅且沒有復燃的風險。



岩手縣大船渡市森林裡的火勢已被控制＝9日下午、該市



岩手縣大船渡市長淵上清在記者會上宣布，森林火災已獲得控制＝9日下午、該市

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