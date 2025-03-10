東京大空襲80週年追悼會＝造成10萬人犧牲、罹難者家屬參加

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3月10日當天，在造成約10萬人喪生的東京大空襲80週年紀念活動上，在東京墨田區當地的東京慰靈堂舉行追悼會，罹難者家屬和東京都知事小池百合子等一起為罹難者祈福，並祈禱和平。秋篠宮親王夫婦也出席儀式並上香致意。

來自文京區的佐藤玲子（93歲）拄著拐杖參加了這項活動，並表示「今年是最後一年了」。她說，至今仍無法忘記在屢遭空襲時聽到的轟炸聲，並說：「我的父親是一位善良的人，他熱衷於教育，留下來保護自己經營的米店，最後犧牲了。我們絕不能再重複這樣奪走我哥哥和姐姐生命的殘酷戰爭」。

來自江東區的一位88歲女性，每年都會到此地悼念，戰爭中她失去了父親和4個兄弟姐妹。「沒有發現任何屍體或骨頭，也沒有任何記錄表明我的家人還活著。我所能做的就是每年來這裡，想念我的家人」她說。

1945年3月10日凌晨，約300架美國B-29轟炸機向東京投下了大量燃燒彈。據統計，這場狂轟濫炸的受害人數已超過一百萬人。

紀念館內安放著包括空襲罹難者在內的約10萬5000名東京都內戰爭犧牲者的遺骸。



一般民眾在東京大空襲罹難者追悼會上敬香致意＝10日上午、東京都墨田區的都尉靈堂（代表攝影）



秋篠宮親王夫婦出席東京大空襲追悼會＝10日上午、東京都墨田區的都尉靈堂（代表攝影）

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