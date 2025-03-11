農林水產省開放競標15萬噸庫存米＝流通順暢化後首次

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農林水產省從10日開始接受政府庫存米投放的招標。初始招標將涵蓋計劃放出的21萬噸中的15萬噸。剩餘的6萬噸將最快於本月進行招標。此前，日本僅在歉收或大規模災害時才會釋放庫存稻米，此次是為了流通順暢化而首次釋放。預計3月下旬開始稻米將陸續在超市貨架上銷售，米價上漲動能能否止住將成為焦點。該省也正在考慮未來釋放更多稻米。

此次共推出41個品種可競標，包括青森縣的「Masshiroya」、宮城縣和福島縣的「Hitomebore」。全國農業合作協會聯合會（JA全農）當天宣布已參與競標。競標期將於12日結束。

農林水產大臣江藤拓，10日在參議院預算委員會上被問及本次發布的效果時，表達對抑制米價的希望，江藤表示「一旦積壓（流通瓶頸）得到解決，自然希望看到米價下降，所以這正是符合期望」。

日本總務省發布的2月東京23區零售物價統計調查結果顯示，越光米（5公斤）的價格較上季上漲4%，達到4363日圓，創下歷史新高。這是因為，自去年夏天發生「令和米騷動」以來，商店裡的稻米變得極為短缺，人們預期稻米價格將上漲，因此從生產商那裡採購稻米的競爭也預料愈演愈烈。



政府庫存米堆放在倉庫中＝2月18日、埼玉縣内

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