東北新幹線將於14日起恢復聯結式運營＝事故原因仍不明

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JR東日本於3月11日宣布，因東北新幹線「隼號・小町21號」列車在行駛過程中發生聯結分離問題，暫停的聯結列車運行將從14日起恢復。小町號列車是因電氣異常而分離，但具體原因仍尚未查明，並在採取緊急措施後將恢復運作。

聯軸器鬆動的事故發生在6日，當時列車正在上野和大宮之間行駛。根據JR東日本介紹，事故發生後，小町號列車的車鉤多次脫離聯軸器。因此，公司決定用金屬配件對特殊槓桿進行物理固定，以防止在車輛連接並行駛時由於某種原因發出電氣指令時讓槓桿脫落。

隼號・小町號等列車的連結及分離作業是在盛岡站和福島站進行。駕駛室內部有一個特殊的槓桿，用於在聯結後固定列車。由於作業原因，從兩個車站出發的發車時間預計均會延遲約5分鐘。

除部分列車外，聯結列車將於14日起恢復運轉。列車將從15日起以正常時刻表運行。原定於同一天開始的時刻表變更將按原計劃進行。



小町號列車在行駛過程中分離的車鉤（來自JR東日本提供的影片）

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