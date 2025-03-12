日產社長內田誠辭職＝下任社長埃斯皮諾薩接任望解決混亂

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日產汽車公司11日宣布，社長內田誠（58歲）將卸任，商品企劃責任者伊凡・埃斯皮諾薩（46歲）將於4月1日昇任。公司內部有聲音，質疑內田對與本田業務整合談判混亂上負有責任。業績迅速下滑的日產汽車希望解決混亂局面，並在新的架構下重組業務。

內田於11日召開線上記者會，解釋其辭職原因，表示由於與本田的合併談判陷入混亂，「我不再獲得部分員工的信任」。他接著說：「我們能做的最好的事情，就是盡快建立新的管理架構，並重新開始」。除內田之外，副社長坂本秀行（68歲）等4名高階主管，也將於3月31日卸任。内田、坂本將擔任董事至6月的股東大會。

記者會上，埃斯皮諾薩強調，日產目前的情況「仍然具有潛力，可以實現很多可能性」。他表示將透過推出新車型，來努力恢復低迷的美國和中國市場的銷售。

由於美國和中國業務表現不佳，日產預計截至2025年3月的財政年度合併淨虧損將達800億日圓。該公司仍在最終確定其業務合理化計劃，該計劃要求在全球範圍內裁員9000人、並關閉三家工廠。受美國總統川普推出的關稅政策影響，在墨西哥擁有較高生產比例的日產汽車，正面臨經營環境不確定性持續增加。



日產汽車公司社長內田誠舉行線上記者會＝11日



日產汽車下一任社長埃斯皮諾薩舉行線上記者會＝11日

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