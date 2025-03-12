東日本大地震滿14年、日本各地舉行悼念儀式＝石破茂矢言「我們必須復興」

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3月11日，東日本大地震迎來滿14年，岩手、宮城、福島三縣當地舉行追悼會，並在地震發生時下午2點46分進行默哀。與會者對來自全國各地的支持表示感謝，並發誓要將經驗和教訓傳承給後代。石破茂首相則是出席福島縣舉辦的儀式、並獻花致意。

約370人參加了在福島市舉行的紀念和重建祈禱儀式。縣知事内堀雅雄強調，「復興故鄉的新動向正在不斷擴大」，並表示「雖然道路漫長而艱辛，但我們絕不會放棄。我們將繼續接受挑戰，一定能夠實現復興」。

丈夫被認定災害關聯死亡、居住在該縣大熊町居民大竹英子（60歲）代表罹難者家屬發言表示：「避難生活期間，我們收到來自全國各地的支持和信件，給了我們生活希望。作為回饋，我想分享我們從地震中獲得的勇氣和經歷」。

石破首相在政府代表致詞中表示，「我們將把以巨大犧牲換來的教訓傳給後代，不會讓它們被遺忘。我們將利用這些教訓、應對能登半島地震、大規模火災等自然災害，竭盡全力讓日本成為世界領先的防災國家」。

該市主辦的追悼會，是在海嘯中遭受嚴重損壞的岩手縣釜石市鵜住居町所修建的「釜石祈禱公園」舉行，包括罹難者家屬在內的約120人參加本次追悼會。經營公司的宮田KINAWE（76歲），她的丈夫和長子也在海嘯中喪生，她說：「無論過了多少年，我都不會忘記那天的釜石市，那裡的瓦礫堆就像二戰後一樣」。宮田在眾人的支持下得以重啟公司，她也表達了自己的決心稱「為了回報這地區和釜石市，我將繼續盡最大努力工作」。

約有70名罹難者家屬及其他人員參加了宮城縣石卷市舉辦的追悼會，該市當年共有約3800名罹難者，當中包括災害關聯原因死亡在內。齋藤正美市長在致辭中，對來自世界各國的支持表示感謝，「我們永遠不會忘記所得到的恩惠，並將它傳給後代」，並表達了對未來的決心，稱「我們將專注於振興地區社區、和提供心理照護上更軟性的支持」。



石破茂首相在東日本大地震追思會上獻花＝11日下午、福島市（代表攝影）



福島縣知事內堀雅雄在東日本大地震追思會上獻花＝11日下午、福島市（代表攝影）



東日本大地震受難者家屬代表大竹英子在追思會獻花＝11日下午、福島市（代表攝影）



罹難者家屬代表宮田KINAWE在釜石市舉行的東日本大地震罹難者追悼會上發表致詞＝11日下午、岩手縣釜石市

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