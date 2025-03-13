日本警察廳首次調查顯示337萬人曾使用線上賭博＝四成不知道違法

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日本警察廳13日推算，曾使用海外線上賭博的人約有337萬人，每年投注的金額約達1.2兆日圓。調查中還發現，約40％的人不知道這種做法是非法的。由於線上賭博現象十分普遍，該機構正在推動提高違法認知意識的活動。

線上賭博被指出存在成癮等問題，該機構已進行首次調查，以了解實際情況。調查於去年7月至10月進行，共收到全國2萬7145名年齡在15歲至79歲之間的男性和女性的回覆。

結果顯示，2%的受訪者表示目前正在使用該服務，3.5%的受訪者表示過去曾使用過該服務。依人口比例推算，用戶數約197萬，有體驗人數約337萬。

大約60%的人表示他們「知道」有線上賭博。只有4.6%的受訪者真正造訪過該網站，其中四分之三的人表示他們確實進行過賭博。

平均每人每年的賭注約為63萬日圓，預估日本每年的賭注總額約為1.2423兆日圓。

有經驗的受訪者中，有39.8%表示不知道該行為違法，無經驗的受訪者中，有43.8%表示不知道該行為違法。從年齡層來看，20多歲的人群意識最低，約有一半的人沒有意識到這是違法的。警察廳表示，「對非法性的缺乏認識，可能會導致線上賭博被濫用」。

調查中也發現，約有60%的賭博經驗者意識到自己有賭癮。因網路賭博而負債的人比例為46.2%。



美國線上賭博網站（AFP時事）（資料照）

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