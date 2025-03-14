加拿大企業強調渴望收購Seven & i＝稱其將成「便利商店業冠軍」

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加拿大便利商店巨頭Alimentation Couche-Tard董事長布夏爾（Alain Bouchard），13日在東京舉辦記者會，重申收購Seven&i控股公司的強烈意願。他還表示，「惡意收購不是我們的風格」，並強調公司打算在進行收購之前繼續進行談判。

在記者會上，Couche-Tard 重點介紹了其實現「 Circle K 」等大規模便利商店收購的業績。即使收購Seven&i後，該公司仍表示將保留原先的管理團隊、門市網路和員工僱傭關係。他也表示有信心，本次合併將加速兩間公司在全球的成長，並「使它們成為便利商店業的冠軍」。

去年7月，Couche-Tard對Seven&i提出了價值7兆日圓的巨額收購要約。對此，Seven&i說明，兩間公司的合併可能違反美國反壟斷法。收購提議提出六個多月後，兩家公司同意進行初步討論，共同推進Couche-Tard在美國一部分門市的出售作業。

布夏爾強調，獲得美國監管機構的批准是有「明確途徑」。他堅信「我們是最好的收購者」。另一方面，對於迄今為止與Seven&i的談判，他表示「已浪費7個月的時間，談判僅限於監管事項，尚未達到討論廣泛問題的地步」，對事態沒有按預期進展表示了不滿。

與此同時，在Couche-Tard的記者會結束後，Seven&i的一位發言人在接受採訪時稱，「沒有提到任何具體的解決方案來緩解反壟斷擔憂」。儘管考慮收購討論已開始，但兩家公司的觀點仍存在很大差距，未來前景仍是不明。



（由左至右）加拿大大型便利商店連鎖店 Alimentation Couche-Tard 董事長布夏爾、總裁兼執行長米勒、財務長達希維亞微笑合影＝13日下午、東京都港區

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