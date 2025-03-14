石破茂首相發給自民黨新進議員10萬日圓禮券＝恐引發政治效應

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根據13日採訪消息獲知，首相石破茂向在去年秋季眾議院選舉中，向首次當選的自民黨議員贈與價值10萬日圓的禮券。這筆錢於3日晚間在首相官邸舉行的懇談會上、支付給10幾名出席者，預計總額為數百萬日圓。《政治資金規正法》中禁止個人向政治人物捐贈金錢或其他資產，反對黨對此舉提出一致批評，包括對首相斯所進退等作出評論。

首相13日深夜在官邸回答記者提問時，承認確實贈送了禮券，但強調「這不是與政治活動相關的捐贈，因此不存在規制法上的問題，也不違反公職選舉法」。同時石破表示道歉稱「讓大家擔心了，非常抱歉」。

根據首相的親信透露，首相在懇談會上曾與議員們接觸，表示「想贈送紀念品」，因此提前將禮券分到了每位議員的辦公室。知情人士解釋稱：「這些錢都是首相自己的錢，我們認為不會有什麼問題」。他還表示，認為這將有助於支付衣物費用。

大空幸星、森下千里等15人參加懇談會。參與此會議的相關人士告訴記者，「我們與每一位議員都進行接觸後，他們都決定歸還金額」。

對此，立憲民主黨幹事長小川淳也接受採訪時指出，「這是一個嚴重的問題，可能會引發要求他辭職的聲浪」。國民民主黨黨魁玉木雄一郎，則在YouTube節目中對此表示同聲調，表示「如果石破違反法律，就很難繼續擔任首相一職」。

日本維新會聯合代表前原誠司，在受訪時也斷然表示，「這是不可的，難免被視為一種『賄賂』行為」。



石破茂首相回答記者提問＝13日下午、首相公邸

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