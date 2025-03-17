日本太空人大西卓哉抵達國際太空站＝與美國太空船對接

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搭載日本太空人大西卓哉（49歲）等4名預計將長期駐紮在國際太空站（ISS）的美國太空船龍飛10號（Crew-10），於16日下午1點左右（日本時間）與國際太空站對接。

大約一個半小時​​後，當連接飛船的艙門打開時，大西第一個登上國際太空站，他擁抱了等候的國際太空站機組人員，慶祝他的到來。

在隨後的儀式上，大西用日語發言稱：「我很高興身體健康地返回國際太空站。從明天開始，我會持續努力完成包括『希望號』（日本實驗艙）科學研究在內的各項任務」。

這是大西自2016年以來的第二度太空飛行。太空船於15日（通常是同一天）從美國佛羅里達州肯尼迪太空中心發射。他將在約六個月的國際太空站停留期間後半段，擔任國際太空站船長，負責國際太空站的運作和機組人員的安全。

大西將成為繼若田光一（61歲）和星出彰彥（56歲）之後，第三位擔任國際太空站船長的日本人。



大西卓哉（前排左二）等人抵達國際太空站（ISS）時歡呼雀躍地擁抱在一起＝日本時間16日下午（NASA網站截圖）



載著大西卓哉等人的美國龍飛船接近國際太空站（取自SpaceX網站）



大西卓哉（前排左二）在抵達國際太空站（ISS）的儀式上發表致詞

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