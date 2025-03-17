日本企業為小熊隊投手提供動作分析＝Next Base公司受注目

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正在日本東京巨蛋參加開幕賽的美國職棒大聯盟芝加哥小熊隊，與專門從事棒球動作分析和數據分析的日本公司「Next Base」（總部位於東京）簽訂了投球動作分析（生物力學）支援合約。 2月至3月，社長中尾信一等人參觀了球隊位於亞利桑那州的春訓，並分析約20名小聯盟投手的投球方式。

根據國學院大學副教授、資深首席研究員神事努介紹，在生物力學方面，美國注重的是傷害預防，而日本則著重於投球動作本身的力學。小熊隊正在努力防止傷病發生，中尾社長表示：「我們認為，日本球員的投球方式或許能找到線索」。

一般來說，日本投手力求在僅依靠上肢力量投球的同時，也會充分利用下半身的力量。如果選手可以使用整個身體，那麼理論上就可以避免將壓力集中在身體的某個部位，例如手肘等。「Next Base」在日本有著良好的業績記錄，擁有吸引大聯盟球隊所需的知識和數據。

該公司的運動分析是包含將反光材料附著到身體的48個部位，包括指甲、關節和手腕，並用14個攝影機捕捉影像。在本次春訓中，教練團對球員進行技術層面的分析，並向他們提供了意見。目標是對小聯盟球員建議，希望他們在未來能充分發揮。

神事努副教授表達希望說：「如果他們能夠減少傷病並提高比賽表現，那就太好了。我們並非指導者的職位，但小熊隊擁有大量利用數據的教練和工作人員。我相信他們會好好利用這些數據的」。



Next Base社長中尾信一（後排右二）參觀小熊隊位於亞利桑那州的春訓營。前排左二為國學院大學副教授神事努＝2024年2月（Next Base提供）

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