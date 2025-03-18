歌手兼演員石田步逝世，享壽76歲＝「Blue Light Yokohama」等曲膾炙人口

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以熱門歌曲《Blue Light Yokohama》等聞名的歌手兼演員石田步（本名石田良子）於11日凌晨4點48分，因甲狀腺功能減退症在東京一間醫院去世，享壽76歲。葬禮已經由近親舉行。

石田出生於長崎縣佐世保市，在大阪縣池田市長大。他師從已故作曲家今泉隆雄（いずみたくさん），並於1964年以歌手身份出道。 1968年發行的歌曲《Blue Light Yokohama》銷量突破百萬，過去她曾在NHK紅白歌唱大賽上共登台獻唱10次。

石田也是名演員，曾出演《車站》和《男人真命苦29 紫陽花之戀》等電影，以及《來自北國》、《給星期五的妻子們》和《青春家族》等電視劇。 1987年，石田憑藉在《火宅之人》和《時計 Adieu l’Hiver》兩部電影中的出色演出，榮獲日本電影學院獎最佳女主角獎。 2021年，石田被授予小綬章。



石田步

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