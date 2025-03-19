JA全農開始釋出政府庫存米＝用卡車裝載、期盼抑制米價

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隨著米價持續飆漲，當局已開始釋放政府庫存米。18日，全國農業合作協會聯合會（JA全農），在埼玉縣的一個儲存倉庫接收上週拍賣中贏得的庫存米。政府希望在緩解歷史高位米價格所造成的流通不順問題，這是政府首度釋放庫存米。預計這些產品被收購後，會運送給下游批發商，最快將於3月底出現在超市貨架上，外界的焦點將在於這是否會導致零售價格下降。

政府交給收購業者的，是先前決定釋出的21萬噸稻米，當中最初招標得標的約14萬噸，部分稻米已開始向收購公司運送。18日上午，JA全農得標的400袋30公斤左右的庫存米，被堆高機從埼玉縣的倉儲倉庫運出，並陸續裝上大型卡車上。

當天下午，卡車抵達了該縣的一家碾米廠。庫存米從袋子中取出並轉移到儲存槽中，在槽中經過拋光後再交付給客戶。JA全農米穀部部長藤井曉在接受採訪時強調，「我們會盡最大努力，盡快將其送到消費者手中」。藤井並說：「庫存米是機構制定的分類，與正常流通的稻米沒有區別。請放心食用」。



政府庫存米正從倉庫移出＝18日上午、埼玉縣内



政府庫存米從碾米廠的袋子中取出＝18日下午、埼玉縣内



從碾米廠袋子中取出的政府庫存米＝18日下午、埼玉縣内

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